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Нецільове використання готівки: чи є відповідальність

23:59, 2 червня 2024
Чинним законодавством не передбачено відповідальності за використання суб’єктом господарювання готівки не за цільовим призначенням.
Нецільове використання готівки: чи є відповідальність
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В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області роз’яснили, чи передбачена відповідальність до суб’єкта господарювання у разі використання готівкових коштів на цілі, не пов’язані із веденням їх господарської діяльності.

Так, пунктом 17 розд. II Положення № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» із змінами та доповненнями передбачено, що суб’єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у тому числі готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.

В той же час, Положення № 148 не визначає відповідальності за порушення щодо використання готівкової виручки (готівки) не за цільовим призначенням.

Додатково зазначаємо, що відповідальність за використання одержаних в установі банку готівкових коштів не за цільовим призначенням була визначена абзацом 6 п. 1 Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» із змінами та доповненнями, та передбачала штраф у розмірі витраченої готівки не за призначенням.

Відповідно до п. 24 Указу Президента України від 20 червня 2019 року № 418/2019 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» Указ № 436 з 23.06.2019 втратив чинність.

Враховуючи зазначене, чинним законодавством з 23.06.2019 не передбачено відповідальності за використання готівкових коштів не за цільовим призначенням.

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