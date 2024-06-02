Пропонували допомогу в працевлаштуванні за кордоном: на Запоріжжі викрили зловмисників, які ошукували громадян

Вартість псевдопослуг складала в середньому 600 євро.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

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У Запорізькій області припинено діяльність злочинної організації, учасники якої ошукували громадян під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру організатору та учасникам злочинної організації, які під приводом надання послуг із працевлаштування за кордоном ошукували громадян (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, засновником шахрайської схеми був житель Запоріжжя, який разом із двома співорганізаторами координував діяльністю створеної ним злочинної організації. Інші п’ять учасників були залучені на роль менеджерів «по роботі» з клієнтами.

За розробленим планом вони розміщували у мережі фейкові оголошення про допомогу у працевлаштуванні за кордоном. Вартість таких «послуг» складала в середньому 600 євро.

Під час телефонних розмов ознайомлювали клієнтів із наявними вакансіями, умовами роботи, проживання, оформлення робочих віз тощо, створюючи ілюзію фахового агентства з працевлаштування.

Після отримання передоплати переставали відповідати на дзвінки.

У такий спосіб підозрювані заволоділи коштами більше 20 потерпілих на суму понад 600 тисяч гривень.

Правоохоронцями проведено 14 обшуків. Вилучено понад 12 тисяч доларів та 2,5 тисячі євро, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, банківські картки тощо.

Наразі учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Двом із них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, щодо інших – питання вирішується.

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