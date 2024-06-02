На станції метро «Вокзальна» у Києві на капітальний ремонт відправляється ескалатор

Роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня.

У вівторок, 4 червня, на станції метро «Вокзальна» розпочнеться плановий капітальний ремонт ескалатора № 2, що триватиме до 30 серпня. Про це повідомляють у КМДА.

Ескалатори, які ввели в експлуатацію разом із запуском станції метро «Вокзальна», уже майже 64 роки перевозять пасажирів столичної підземки. Пробіг ескалатора № 2 складає більше 150 тисяч кілометрів, тож, відповідно до регламенту, він уже потребує капітального ремонту.

У межах цих робіт фахівці повністю розбирають механізм, проводять заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи.

Раніше у Київському метрополітені поскаржилися на брак кадрів, який виник, зокрема, через мобілізацію, специфіку роботи та міграцію.

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