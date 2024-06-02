У Києві з’явилося графіті з портретом Івана Світличного

На ньому зображено малюнок Алли Горської 1965 року — портрет Івана Світличного.

Автор фото: Катерина Лебедєва / esthetegazeta.com

У Києві на вулиці Уманській на будинку з’явилося графіті з портретом Івана Світличного (1929—1992). Він був українським літературознавцем, поетом, учасником руху шістдесятників.

Про це пише [esthète] газета.

Як зазначається, саме у цьому домі жив поет.

Графіті створено громадою Los Solomas. На ньому зображено малюнок Алли Горської 1965 року — портрет Івана Світличного. Роботу виконав графіті-митець Bosie.

Малюнок доповнений написом «Він був світильником, що горів і світився», — такий, як і на могилі Світличного на Байковому цвинтарі.

Автор фото: Катерина Лебедєва / esthetegazeta.com

Нагадаємо, що у Святошинському районі у Києві сквер назвали на честь Героїв ОУН.

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