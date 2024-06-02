В Киеве появилось граффити с портретом Ивана Светличного

На нем изображен рисунок Аллы Горской ​​1965 года – портрет Ивана Светличного.

Автор фото: Екатерина Лебедева / esthetegazeta.com

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В Киеве на улице Уманской на доме появилось граффити с портретом Ивана Светличного (1929-1992). Он был украинским литературоведом, поэтом, участником движения шестидесятников.

Об этом пишет [esthète] газета.

Как отмечается, именно в этом доме жил поэт.

Граффити создано общиной Los Solomas. На нем изображен рисунок Аллы Горской ​​1965 года – портрет Ивана Светличного. Работу выполнил граффити-художник Bosie.

Рисунок дополнен надписью «Він був світильником, що горів і світився», — такой, как и на могиле Светличного на Байковом кладбище.

Автор фото: Екатерина Лебедева / esthetegazeta.com

Напомним, что в Святошинском районе в Киеве сквер назвали в честь Героев ОУН.

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