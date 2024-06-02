В Киеве появилось граффити с портретом Ивана Светличного

В Киеве на улице Уманской на доме появилось граффити с портретом Ивана Светличного (1929-1992). Он был украинским литературоведом, поэтом, участником движения шестидесятников.
Об этом пишет [esthète] газета.
Как отмечается, именно в этом доме жил поэт.
Граффити создано общиной Los Solomas. На нем изображен рисунок Аллы Горской 1965 года – портрет Ивана Светличного. Работу выполнил граффити-художник Bosie.
Рисунок дополнен надписью «Він був світильником, що горів і світився», — такой, как и на могиле Светличного на Байковом кладбище.
Автор фото: Екатерина Лебедева / esthetegazeta.com
Напомним, что в Святошинском районе в Киеве сквер назвали в честь Героев ОУН.
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