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В метрополитене Киева меняется график движения поездов – какой интервал установят

22:00, 2 июня 2024
С 3 июня в столичной подземке изменят график движения поездов.
В метрополитене Киева меняется график движения поездов – какой интервал установят
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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С понедельника, 3 июня, будут изменены графики движения поездов столичной подземки. Об этом сообщили в КГГА.

Так, в пиковые часы интервалы между поездами составят ориентировочно 3-4 минуты, а межпиковые – 6:00–6:30 минут. Интервалы выходного дня остаются без изменений, время ожидания поезда составит 6-7 минут.

В метропилитене пояснили, что графики движения поездов составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в том числе машинистами.

Ранее в Киевском метрополитене пожаловались на нехватку кадров, возникшую, в частности, из-за мобилизации, специфики работы и миграции.

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