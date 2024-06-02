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У метрополітені Києва змінюється графік руху поїздів – який інтервал встановлять

22:00, 2 червня 2024
Із 3 червня у столичній підземці змінять графік руху поїздів.
У метрополітені Києва змінюється графік руху поїздів – який інтервал встановлять
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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З понеділка, 3 червня, будуть змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомили у КМДА.

Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда складатиме 6-7 хвилин.

У метрополітені пояснили, що графіки руху поїздів складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами.

Раніше у Київському метрополітені поскаржилися на брак кадрів, який виник, зокрема, через мобілізацію, специфіку роботи та міграцію.

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