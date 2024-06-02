Призваний на військову службу намагався втекти: у ТЦК Дніпра прокоментували відео, на якому затримують чоловіка

Чоловік у супроводі співробітників ТЦК слідував до місця проходження військової служби, але здійснив спробу втечі.

Мережею шириться відео з Дніпра, на якому співробітники територіального центру комплектування намагаються силою затримати чоловіка.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП пояснили, що це був не метод вручання повістки, а утримання військового, який намагався втекти.

Військові пояснюють, що чоловік на відео - призваний на військову службу під час мобілізації, а співробітники ТЦК намагаються утримати його від скоєння кримінального злочину.

«Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі», - йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначили, що випадкові громадяни, які «співчували» особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП, сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Додається, що військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу - це посадові особи, тому перешкоджання їхній діяльності матиме адміністративну чи кримінальну відповідальність.

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