Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта через суд хоче відмовитися від прізвища батька

Шайло Джолі-Пітт подала документи до суду, щоб офіційно змінити своє прізвище на Шайло Джолі.

Дочка голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта - Шайло Нувель Джолі-Пітт хоче прибрати «Пітт» зі свого прізвища. Про це повідомляє Associated Press.

Вказано, що 27 травня у день свого 18-річчя Шайло Нувель Джолі-Пітт подала петицію до Вищого суду округу Лос-Анджелес з проханням змінити своє ім'я на Шайло Нувель Джолі.

Як відомо, Шайло є однією з трьох біологічних дітей колишнього подружжя. Крім того, у них троє прийомних дітей, включаючи 19-річну Захару Джолі, яка також не використовує прізвище Пітта.

З усіх дітей Шайло першою подала клопотання про юридичну зміну прізвища, однак деякі з інших дітей також відмов.

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