У Києві п’яний водій влаштував перегони з поліцією: з’явилося відео

У столиці нетверезий керманич намагався втекти від патрульних.

У Святошинському районі столиці поліцейські намагалися зупинити автомобіль Skoda, водій якого порушував правила дорожнього руху, однак водій не відреагував на вимогу поліцейських, пришвидшив рух та подався навтьоки.

Як повідомила патрульна поліція Києва, спроба втечі не вдалася. Правоохоронці наздогнали зловмисника та затримали його.

«Під час спілкування з чоловіком, інспектори виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували громадянинові пройти огляд за допомогою приладу Драгер. Чоловік погодився. Результат — 1,42 проміле», - повідомили у поліції.

Окрім того, інспектори перевірили інформацію про водія та з'ясували, що він позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Тож поліцейські відсторонили порушника від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали:

- протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

- протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;

- постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП.

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