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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта через суд хочет отказаться от фамилии отца

18:57, 2 июня 2024
Шайло Джоли-Питт подала документы в суд, чтобы официально сменить свою фамилию на Шайло Джоли.
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта через суд хочет отказаться от фамилии отца
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Дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда ПиттаШайло Нувель Джоли-Питт хочет убрать «Питт» из своей фамилии. Об этом сообщает Associated Press.

Указано, что 27 мая в день своего 18-летия Шайло Нувель Джоли-Питт подала петицию в Высший суд округа Лос-Анджелес с просьбой сменить свое имя на Шайло Нувель Джоли.

Как известно, Шайло является одним из трех биологических детей бывших супругов. Кроме того, у них трое приемных детей, включая 19-летнюю Захару Джоли, которая также не использует фамилию Питта.

Из всех детей Шайло первой подала ходатайство о юридическом изменении фамилии, однако некоторые из других детей тоже отказываются.

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