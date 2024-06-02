На станции метро «Вокзальная» в Киеве на капитальный ремонт отправляется эскалатор

Работы продлятся ориентировочно до 30 августа.

Во вторник, 4 июня, на станции метро «Вокзальная» начнется плановый капитальный ремонт эскалатора №2, который продлится до 30 августа. Об этом сообщают в КГГА.

Эскалаторы, которые ввели в эксплуатацию вместе с запуском станции метро «Вокзальная», уже около 64 лет перевозят пассажиров столичной подземки. Пробег эскалатора № 2 составляет более 150 тысяч километров, поэтому, согласно регламенту, он уже нуждается в капитальном ремонте.

В рамках этих работ специалисты полностью разбирают механизм, производят замену изношенных запчастей и другие необходимые работы.

Ранее в Киевском метрополитене пожаловались на нехватку кадров, возникшую, в частности, из-за мобилизации, специфики работы и миграции.

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