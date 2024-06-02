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Предлагали помощь в трудоустройстве за границей: в Запорожской области разоблачили злоумышленников, обманывавших граждан

23:30, 2 июня 2024
Стоимость псевдоуслуг составляла в среднем 600 евро.
Предлагали помощь в трудоустройстве за границей: в Запорожской области разоблачили злоумышленников, обманывавших граждан
Фото: Запорожская областная прокуратура
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В Запорожской области пресечена деятельность преступной организации, участники которой обманывали граждан под предлогом предоставления услуг по трудоустройству за границей. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Вознесеновской окружной прокуратуры г. Запорожья сообщено о подозрении организатору и участникам преступной организации, которые под предлогом предоставления услуг по трудоустройству за границей обманывали граждан (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины) )», — говорится в сообщении.

По данным следствия, основателем мошеннической схемы был житель Запорожья, вместе с двумя соорганизаторами координировавший деятельностью созданной им преступной организации. Остальные пять участников были вовлечены в роль менеджеров «по работе» с клиентами.

По разработанному плану они размещали в сети фейковые объявления о помощи в трудоустройстве за границей. Стоимость таких «услуг» составляла в среднем 600 евро.

Во время телефонных разговоров знакомили клиентов с имеющимися вакансиями, условиями работы, проживания, оформления рабочих виз и т.п., создавая иллюзию профессионального агентства по трудоустройству.

После получения предоплаты переставали отвечать на звонки.

Таким образом, подозреваемые завладели средствами более 20 пострадавших на сумму более 600 тысяч гривен.

Правоохранителями проведено 14 обысков. Изъято более 12 тысяч долларов и 2,5 тысяч евро, мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи, банковские карты и т.д.

В настоящее время участники преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, по другим – вопрос решается.

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