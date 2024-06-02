Нецелевое использование наличных: есть ли ответственность

Действующим законодательством не предусмотрена ответственность за использование субъектом хозяйствования наличных не по целевому назначению.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, предусмотрена ли ответственность к субъекту хозяйствования при использовании наличных средств на цели, не связанные с ведением их хозяйственной деятельности.

Так, пунктом 17 разд. II Положения № 148 «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине» с изменениями и дополнениями предусмотрено, что субъекты хозяйствования используют наличную выручку (наличность), в том числе наличную, полученную из банка, для обеспечения нужд, что возникают в процессе их функционирования, а также для проведения расчетов с бюджетами и государственными целевыми фондами по налогам и сборам (обязательным платежам).

Субъекты хозяйствования не имеют права накапливать наличную выручку (наличку) в своих кассах сверх установленного лимита кассы для осуществления расходов до наступления сроков этих выплат.

В то же время, Положение № 148 не определяет ответственности за нарушение использования наличной выручки (налички) не по целевому назначению.

Дополнительно отмечаем, что ответственность за использование полученных в учреждении банка наличных средств не по целевому назначению была определена абзацем 6 п. 1 Указа Президента Украины от 12 июня 1995 № 436/95 «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регулированию обращения наличности» изменениями и дополнениями, и предусматривала штраф в размере потраченной наличности не по назначению.

Согласно п. 24 Указа Президента Украины от 20 июня 2019 года № 418/2019 «О признании утратившими силу некоторых указов Президента Украины» Указ № 436 с 23.06.2019 утратил силу.

Учитывая указанное, действующим законодательством с 23.06.2019 не предусмотрена ответственность за использование наличных средств не по целевому назначению.

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