50 тысяч долларов за положительное решение земельного вопроса: в Запорожской области подозревается землеустроитель

Женщина предложила местному бизнесмену свою помощь в решении земельного вопроса с чиновниками городского совета.

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В Запорожской области вручено подозрение землеустроителю, которая требовала 50 тысяч долларов за положительное решение с чиновниками городского совета земельного вопроса. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры Запорожской областной прокуратуры сообщено о подозрении инженеру-землеустроителю по факту законченного покушения на подстрекательство к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3). Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, сертифицированный инженер-землеустроитель предложила местному бизнесмену свою «помощь» в решении земельного вопроса с чиновниками городского совета.

За два миллиона гривен женщина пообещала представителю общества принятие на сессии горсовета решения об отводе в аренду земельного участка в центре города под расположение спортивно-оздоровительного комплекса.

Для маскировки преступных действий в этой схеме был задействован владелец обменного пункта валют, через которого передавались деньги.

Правоохранители задержали подозреваемую в порядке ст. 208 УПК Украины после получения части оговоренной неправомерной выгоды в сумме 25 тысяч долларов.

В настоящее время суд избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следствие продолжается, на причастность к организации преступной схемы проверяются должностные лица городского совета.

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