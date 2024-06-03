В Киеве загорелся припаркованный автомобиль во дворе многоквартирного дома, фото

Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные автомобили.

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В Шевченковском районе столицы бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в автомобиле. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило 2 июня в 11:00.

Во дворе многоквартирного дома в припаркованном автомобиле произошло возгорание в газобаллонном отсеке легкового автомобиля «Daewoo Lanos».

В ГСЧС отмечают, что существовала угроза распространения огня на рядом расположенные автомобили.

Пожар удалось ликвидировать в 11.20.

Обошлось без жертв и пострадавших. Что стало причиной возгорания, будут устанавливать правоохранители.

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