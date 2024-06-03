Артем Ситник звільнився з НАЗК

3 червня заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.
12 травня 2022 року він був призначений заступником Голови НАЗК та відповідав за такі напрями:
«Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України» - йдеться на сайті НАЗК.
Автор: Наталя Мамченко
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