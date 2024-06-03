Артем Ситник звільнився з НАЗК

Колишній директор НАБУ, який займав останнім часом посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду.

3 червня заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.



12 травня 2022 року він був призначений заступником Голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

«Національне агентство дякує Артему Сергійовичу за його внесок в розвиток Національного агентства та всієї антикорупційної інфраструктури України» - йдеться на сайті НАЗК.