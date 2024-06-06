Рада ухвалила законопроект про удосконалення правових норм щодо дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених

Проект закону спрямований на удосконалення законодавчих норм, що стосуються створення умов та правил забезпечення діяльності різних суб’єктів дослідницької інфраструктури та сприяння їх об’єднанню.

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Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених»(№ 1️0️2️1️8️). Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Проект закону підтримав 231 парламентар.

Законопроект спрямований на удосконалення норм Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність», що стосуються створення умов та правил забезпечення діяльності різних суб’єктів дослідницької інфраструктури та сприяння їх об’єднанню, з метою оптимального використання основних фондів (в тому числі об’єктів дослідницької інфраструктури) оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовки кадрів.

Законопроектом пропонується:

адаптувати законодавство України до законодавства ЄС щодо суб’єктів дослідницької інфраструктури та регулювання їх діяльності;

виокремити об’єкти дослідницької інфраструктури;

оновити норми Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо центрів колективного користування науковим обладнанням, державних ключових лабораторій та національних наукових центрів, в частині визначення їх основних завдань діяльності, необхідності відкритого доступу до них та способів об’єднання з метою оптимального використання основних фондів (в тому числі об’єктів дослідницької інфраструктури), оборотних засобів та фінансових активів для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, надання науково-технічних послуг, проведення наукової і науково-технічної експертизи, підготовки кадрів;

усунути законодавчі неузгодженості, що мають місце у положеннях Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» та стосуються функціонування різних суб’єктів дослідницької інфраструктури;

визначити на законодавчому рівні поняття «постдокторант», «постдокторантура» та «постдокторальні наукові дослідження»;

уточнити статус та повноваження Рад молодих вчених;

розширити напрями грантової підтримки Національним фондом досліджень України на програми навчання в аспірантурі (ад’юнктурі), докторантурі, інтернатурі, резидентурі.

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