Чоловік під час спеки залишив дитину у салоні авто: перехожий викликав поліцію і тепер батька чекає суд

Правоохоронці встановили дані власника автомобіля, ним виявився батько дитини, та викликали його на місце події.

Фото: patrol.police.gov.ua

У середу, 5 червня, у поліцію надійшло повідомлення про маленького хлопчика, зачиненого в автомобілі в Солом'янському районі Києва.

Як повідомила пресслужба столичної поліції, патрульні прибули за адресою, де виявили припаркований автомобіль Dacia, в якому спала дитина.

«Заявник, який стояв поряд, розповів, що деякий час чекав батьків, але до хлопчика ніхто не повернувся. Дитина не рухалася, а на подвір'ї справжня спека», - повідомили у поліції.

Правоохоронці встановили дані власника автомобіля, ним виявився батько дитини, та викликали його на місце події. За кілька хвилин чоловік повернувся та розповів, що залишив однорічного хлопчика в зачиненій автівці й пішов у справах.

На щастя, малюк не постраждав. Поліцейські провели з батьком хлопчика профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

«На жаль, чоловік своєї провини не визнав та не вбачав у своїх діях небезпеки для дитини. Тож інспектори ювенальної превенції склали на чоловіка відповідні матеріали. Надалі рішення по справі прийматиме суд», - додали у поліції.

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