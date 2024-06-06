Мужчина во время жары оставил ребенка в салоне авто: прохожий вызвал полицию и теперь отца ждет суд

Правоохранители установили данные владельца автомобиля, им оказался отец ребенка, и вызвали его на место происшествия.

Фото: patrol.police.gov.ua

В среду, 5 июня, в полицию поступило сообщение о маленьком мальчике, закрытом в автомобиле в Соломенском районе Киева.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, патрульные прибыли по адресу, где обнаружили припаркованный автомобиль Dacia, в котором спал ребенок.

«Заявитель, стоявший рядом, рассказал, что некоторое время ждал родителей, но к мальчику никто не вернулся. Ребенок не двигался, а во дворе настоящая жара», - сообщили в полиции.

Правоохранители установили данные владельца автомобиля, им оказался отец ребенка и вызвали его на место происшествия. Через несколько минут мужчина вернулся и рассказал, что оставил годовалого мальчика в закрытом автомобиле и пошел по делам.

К счастью, малыш не пострадал. Полицейские провели с отцом мальчика профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

«К сожалению, мужчина своей вины не признал и не видел в своих действиях опасности для ребенка. Так что инспекторы ювенальной превенции составили на мужчину соответствующие материалы. В дальнейшем решение по делу будет принимать суд», – добавили в полиции.

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