Рада приняла законопроект об усовершенствовании правовых норм по исследовательской инфраструктуре и поддержке молодых ученых

Проект закона направлен на усовершенствование законодательных норм, касающихся создания условий и правил обеспечения деятельности различных субъектов исследовательской инфраструктуры и содействие их объединению.

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Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности» по исследовательской инфраструктуре и поддержке молодых ученых» (№ 1️0️2️1️8️). Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Проект закона поддержал 231 парламентарий.

Законопроект направлен на усовершенствование норм Закона «О научной и научно-технической деятельности», касающихся создания условий и правил обеспечения деятельности различных субъектов исследовательской инфраструктуры и содействия их объединению с целью оптимального использования основных фондов (в том числе объектов исследовательской инфраструктуры) оборотных средств и финансовых активов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, предоставление научно-технических услуг, проведение научной и научно-технической экспертизы, подготовки кадров.

Законопроектом предлагается:

адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС по субъектам исследовательской инфраструктуры и регулированию их деятельности;

выделить объекты исследовательской инфраструктуры;

обновить нормы Закона «О научной и научно-технической деятельности» по центрам коллективного пользования научным оборудованием, государственным ключевым лабораториям и национальным научным центрам, в части определения их основных задач деятельности, необходимости открытого доступа к ним и способов объединения с целью оптимального использования основных фондов (в том числе объектов исследовательской инфраструктуры), оборотных средств и финансовых активов на проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технических (экспериментальных) разработок, предоставление научно-технических услуг, проведение научной и научно-технической экспертизы, подготовки кадров;

устранить законодательные неувязки, имеющие место в положениях Закона «О научной и научно-технической деятельности» и касающиеся функционирования различных субъектов исследовательской инфраструктуры;

определить на законодательном уровне понятия «постдокторант», «постдокторантура» и «постдокторальные научные исследования»;

уточнить статус и полномочия Советов молодых ученых;

расширить направления грантовой поддержки Национальным фондом исследований Украины на программы обучения в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре, интернатуре, резидентуре.

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