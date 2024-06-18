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Київський політехнічний інститут обрав Анатолія Мельниченка новим ректором

18:58, 18 червня 2024
Замість Михайла Згуровського університет очолить проректор Анатолій Мельниченко.
Київський політехнічний інститут обрав Анатолія Мельниченка новим ректором
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У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) обрали нового ректора. Ним став Анатолій Мельниченкопроректор з навчальної роботи, кандидат філософських наук, професор. Про це повідомляє пресслужба КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Попередній ректор, Михайло Згуровський, обіймав цю посаду з 1992 року.

Кандидатами на головну посаду за результатами першого туру були проректор з навчальної роботи КПІ Анатолій Мельниченко та проректор з науково-педагогічної роботи КПІ Олексій Жученко. Загалом на крісло ректора вишу претендували пʼять людей.

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