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Ремонт приміщень для дисциплінарних інспекторів буде тривати до кінця 2025 року, але для цього ще потрібні гроші – ВРП

07:40, 19 червня 2024
У Вищій раді правосуддя повідомили, що органи влади не надто допомагають вирішити проблему з приміщенням для Служби дисциплінарних інспекторів.
Ремонт приміщень для дисциплінарних інспекторів буде тривати до кінця 2025 року, але для цього ще потрібні гроші – ВРП
Джерело фото: ВРП
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Вища рада правосуддя 18 червня повідомила про стан забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів приміщеннями для розміщення майбутніх дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» днями повідомила про кризову ситуацію, у який опинилася Вища рада правосуддя у зв’язку з відсутністю приміщень для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів та її відділу забезпечення. Конкурс на посади керівника, заступника керівника Служби та 24 дисциплінарних інспекторів має завершитися у вересні 2024 року, однак де та в яких умовах дисциплінарні інспектори будуть працювати, досі невідомо.

Як зазначено у повідомлені ВРП, будівля за адресою вулиця Тарасівська, буд. 15-А, яка у 2023 році була визначена для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів та відділу забезпечення Служби (загалом близько 50 осіб), потребує капітального ремонту.

Орієнтовна вартість ремонтних робіт, а також вартість розробки проектної документації становить щонайменше 36 млн. 132,3 тис. гривень, які наразі відсутні у розпорядженні ВРП.  

Разом з тим, Міністерство фінансів досі не погодило виділення ВРП коштів на капітальний ремонт будівлі на вулиці Тарасівській.

Втім, як зазначили у ВРП, навіть якщо б відповідні кошти для ремонту будівлі за адресою вулиця Тарасівська, буд. 15-А і були б виділені ВРП, капітальний ремонт вказаної будівлі триватиме до листопада-грудня 2025 року.

На звернення ВРП відреагувала лише Перший віце-прем’єр міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, яка надала Фонду державного майна доручення щодо забезпечення ВРП приміщеннями необхідної площі для належної організації діяльності Служби дисциплінарних інспекторів.

Однак 21 травня Фонд державного майна поінформував ВРП про те, що вільні будівлі чи приміщення, які відповідали б необхідним критеріям та могли б бути передані Вищій раді правосуддя в оренду – відсутні.

Також у ВРП зазначили, що потенційна спроба розмістити Службу дисциплінарних інспекторів та відділ забезпечення Служби в стінах будівлі Ради правосуддя (вул. Студентська, 12-А) фактично приречена на провал.

Адже будівля ВРП максимально розрахована на 200 робочих місць, тоді як штатна чисельність лише Секретаріату ВРП вже зараз складає 325 штатних посад.

Таким чином, питання розміщення Служби дисциплінарних інспекторів залишається не вирішеним.

Нагадаємо, що про неможливість отримати у розпорядження нове приміщення для розміщення суддів і працівників апарату суду, також повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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