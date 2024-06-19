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Ремонт помещений для дисциплинарных инспекторов продлится до конца 2025 года, но для этого еще нужны деньги – Совет правосудия

07:40, 19 июня 2024
В Высшем совете правосудия сообщили, что органы власти не слишком помогают решить проблему с помещением для Службы дисциплинарных инспекторов.
Ремонт помещений для дисциплинарных инспекторов продлится до конца 2025 года, но для этого еще нужны деньги – Совет правосудия
Источник фото: ВСП
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Высший совет правосудия 18 июня сообщил о том, что сейчас происходит с обеспечением Службы дисциплинарных инспекторов помещениями для размещения будущих дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» на днях сообщила о кризисной ситуации, в которой оказался Высший совет правосудия в связи с отсутствием помещений для размещения Службы дисциплинарных инспекторов и ее отдела обеспечения. Конкурс на должности руководителя, заместителя руководителя Службы и 24 дисциплинарных инспекторов должен завершиться в сентябре 2024 года, однако где и в каких условиях дисциплинарные инспекторы будут работать, до сих пор неизвестно.

Как говорится в сообщении ВСП, здание по адресу улица Тарасовская, дом. 15-А, которое в 2023 году было определено для размещения Службы дисциплинарных инспекторов и отдела обеспечения Службы (в общей сложности около 50 человек), требует капитального ремонта.

Ориентировочная стоимость ремонтных работ, а также стоимость разработки проектной документации, составляют не менее 36 млн. 132,3 тыс. гривен, которые в настоящее время отсутствуют в распоряжении ВСП. 

Вместе с тем, Министерство финансов до сих пор не согласовало выделение ВСП средств на капитальный ремонт здания на улице Тарасовской.

Впрочем, как отметили в ВСП, даже если соответствующие средства для ремонта здания по адресу улица Тарасовская, дом. 15-А и были бы выделены ВСП, капитальный ремонт указанного здания будет продолжаться до ноября-декабря 2025 года.

На обращение ВСП отреагировала только Первый вице-премьер министр – министр экономики Юлия Свириденко, давшая Фонду государственного имущества поручение обеспечить ВСП помещениями необходимой площади для надлежащей организации деятельности Службы дисциплинарных инспекторов.

Однако 21 мая Фонд государственного имущества проинформировал ВСП о том, что свободные здания или помещения, которые отвечали бы необходимым критериям и могли бы быть переданы Высшему совету правосудия в аренду – отсутствуют.

Также в ВСП отметили, что потенциальная попытка разместить Службу дисциплинарных инспекторов и отдел обеспечения Службы в стенах здания Совета правосудия (ул. Студенческая, 12-А), фактически обречена на провал.

Дело в том, что здание ВСП максимально рассчитано на 200 рабочих мест, тогда как штатная численность только Секретариата ВСП уже сейчас составляет 325 штатных должностей.

Таким образом, вопрос размещения Службы дисциплинарных инспекторов остается нерешенным.

Напомним, что о невозможности получить в распоряжение новое помещение для размещения судей и работников аппарата суда также сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

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