В Винницкой области задержали уклониста, который заскочил в грузовой поезд, чтобы попасть в Молдову

Мужчина хотел незаконно попасть в Молдову на грузовом поезде.

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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Винницкой области задержали мужчину, который хотел незаконно попасть в Молдову грузовым поездом.

Отмечается, что 44-летний мужчина был задержан в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Могилев-Подольский».

«Житель Кировоградской области незаметно пробрался к грузовому поезду и заскочил в пустой вагон. Однако пограничники его обнаружили и высадили», - сообщили пограничники.

За совершение админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», «пассажиру» придется отвечать в суде.

Ранее в ГПСУ сообщили, что украинские мужчины все более дерзко «штурмуют» границу.

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