Украинские мужчины все более дерзко «штурмуют» границу, — ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что часть таких мужчин даже не подпадает под мобилизацию.

Пограничники продолжают почти ежедневно задерживать мужчин, пытающихся незаконно пересечь украинскую границу, сообщил в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, часть таких мужчин даже не подпадает под мобилизацию из-за возраста.

"Не стоит называть их уклонистами, они в первую очередь являются нарушителями госграницы", - отметил Демченко.

Он также добавил, что фиксируется изменение в работе организаторов, "гарантирующих" мужчинам выезд за границу.

"За последнее время мы видим, что дерзость действий организаторов этих преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, растет. Довольно часто фиксируются более крупные группы, пытающиеся одновременно пересечь границу. Вчера, например, вечером в Одесской области наш пограничный наряд задержал грузовик , в прицепе которой обнаружил 41 человек, которые таким образом пытались доехать до границы. Это транспортное средство было задержано в нескольких километрах от границы", – добавил Демченко.

Напомним, с 18 мая на границе у мужчин проверяют военно-учетные документы.

Пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом.

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