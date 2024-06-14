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Українські чоловіки все зухваліше «штурмують» кордон, — ДПСУ

21:36, 14 червня 2024
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що частина таких чоловіків навіть не підпадає під мобілізацію.
Українські чоловіки все зухваліше «штурмують» кордон, — ДПСУ
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Прикордонники продовжують майже щодня  затримувати чоловіків, які намагаються незаконно перетнути український кордон, повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами,  частина таких чоловіків навіть не підпадає під мобілізацію через вік. 

"Не варто називати їх ухилянтами, вони першочергово є порушниками держкордону", - зазначив Демченко.

Він також додав, що фіксується зміна в роботі організаторів, які "гарантують" чоловікам виїзд за кордон. 

"За останній час ми бачимо, що зухвалість дій організаторів цих злочинних груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині, зростає. Досить часто фіксуються більш великі групи, які намагаються одночасно перетнути кордон. Вчора, наприклад, ввечері на Одещині наш прикордонний наряд затримав вантажівку, в причепі якої виявив 41 чоловіка, які у такий спосіб намагалися доїхати до кордону. Цей транспортний засіб був затриманий за кілька кілометрів від кордону", – додав Демченко.

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевіряють військово-облікові документи. 

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом.

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