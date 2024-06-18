Лицо, вручающее повестку, обязано будет предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение – Кабмин утвердил форму

Кабмин утвердил форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Кабмин на заседании 18 июня внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, то есть в постановление №560.

Так, Правительство решило определить форму служебного удостоверения, которое соответствующий представитель, назначенный приказом руководителя для того, чтобы вручать повестки, обязан предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Закреплено, что такое удостоверение действительно на территории административно-территориальной единицы, на которую распространяется юрисдикция соответствующей местной государственной администрации (военной администрации), председателем (начальником) которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера, военного билета).

Сам текст постановления пока отсутствует на сайте Кабмина, и как должно выглядеть это удостоверение, пока неизвестно.

Однако следует подчеркнуть, что служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, было предусмотрено еще постановлением Кабмина 560 от 16 мая.

Так, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», право на проверку военно-учетного документа предоставляется представителям ТЦК, уполномоченным вручать повестки. Эта норма Порядка, утвержденного постановлением 560, свидетельствует, что у представителя ТЦК должно быть удостоверение личности, уполномоченного вручать повестки.

В частности, Кабмин еще 16 мая закрепил, что во время проверки военно-учетного документа у лица уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), должность, а также предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).

Кому выдается удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», полицейские действительно не имеют права вручать повестки, хотя вправе как проверять документы, так и задерживать лицо.

Так, Порядок призыва граждан, который конкретизировал нормы закона и был утвержден Кабмином 16 мая №560, четко устанавливает, что повестки имеют право вручать:

представители ТЦК - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК;

представители структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций) - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие;

представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов – в административных пределах населенных пунктов и территорий, на которые распространяется их полномочие;

представители предприятий, учреждений, организаций - на территории предприятий (учреждений, организаций) и в местах выполнения работниками работ (обязанностей);

представители соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ (только резервистам и военнообязанным, состоящим в указанных органах на военном учете) - на всей территории Украины.

Назначение представителей ТЦК, соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ, структурных подразделений районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов и предприятий (учреждений, организаций), уполномоченных вручать повестки, осуществляется приказом соответствующего руководителя, являющегося основанием для выдачи удостоверения личности, уполномоченного вручать повестки.

Удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, выдается председателем (начальником) областной, Киевской городской, районной, городской госадминистрации (военной администрации), которое удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью.

Такое удостоверение действительно на административно-территориальной единице, руководителем которой выдано удостоверение, в случае предъявления паспорта гражданина (удостоверение офицера, военного билета).

Лица, которым выдано удостоверение председателем (начальником) областной, Киевской городской госадминистрации (военной администрации), имеют право осуществлять меры оповещения на территории области.

Автор: Наталья Мамченко

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