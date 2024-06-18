Особа, яка вручає повістку, зобов’язана буде пред’явити на вимогу громадянина службове посвідчення – Кабмін затвердив форму

Кабмін затвердив форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Кабмін на засіданні 18 червня вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, тобто, постанови №560.

Так, Уряд вирішив визначити форму службового посвідчення, яке відповідний представник призначений наказом керівника для того, аби вручати повістки, зобов’язаний пред’явити на вимогу громадянина під час вручення повістки.

Закріплено, що таке посвідчення дійсне на території адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється юрисдикція відповідної місцевої державної адміністрації (військової адміністрації), головою (начальником) якої видано посвідчення, у разі предʼявлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера, військового квитка).

Сам текст постанови поки відсутній на сайті Кабміну, тож, як має виглядати це посвідчення, поки невідомо.

Втім, слід підкреслити, що службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, було передбачене ще постановою Кабміну 560 від 16 травня.

Так, як раніше писала «Судово-юридична газета», право на перевірку військово-облікового документа надається представникам ТЦК, уповноваженим вручати повістки. Ця норма Порядку, затвердженого постановою 560, свідчить, що у представника ТЦК має бути при собі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Зокрема, Кабмін ще 16 травня закріпив, що під час перевірки військово-облікового документа в особи уповноважений представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також – пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Кому видається посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Як раніше писала «Судово-юридична газета», поліцейські дійсно не мають права вручати повістки, хоча мають право як перевіряти документи, так і затримувати особу.

Так, Порядок призову громадян, який конкретизував норми закону і був затверджений Кабміном 16 травня №560 чітко встановлює, що повістки мають право вручати:

представники ТЦК — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК;

представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій) — в межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження;

представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад — в адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюється їх повноваження;

представники підприємств, установ, організацій — на території підприємств (установ, організацій) та в місцях виконання працівниками робіт (обов’язків);

представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку) — на усій території України.

Призначення представників ТЦК, відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ, структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та підприємств (установ, організацій), уповноважених вручати повістки, здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, видається головою (начальником) обласної, Київської міської, районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), яке засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

Таке посвідчення дійсне на адміністративно-територіальній одиниці, керівником якої видано посвідчення, у разі пред’явлення паспорта громадянина (посвідчення офіцера, військового квитка).

Особи, яким видано посвідчення головою (начальником) обласної, Київської міської держадміністрації (військової адміністрації), мають право здійснювати заходи оповіщення на території області.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.