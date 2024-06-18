Як повернути посвідчення водія, якщо його вилучили через ухилення від призову

Щоб повернути посвідчення водія, яке вилучили за зверненням ТЦК через ухилення від призову, потрібно з’явитися до ТЦК для оновлення даних.

Фото: РБК

В Україні 18 травня набув сили новий закон про мобілізацію. Тому багатьох чоловіків цікавить питання щодо відновлення свого посвідчення водія, якщо його забрали в результаті ухилення від мобілізації. Про це розповідає wheel.news.

В разі порушення військового обліку громадянином Територіальний центр комплектування повідомляє про це в поліцію. Поліція має знайти та затримати порушника, щоб доставити його до ТЦК. Якщо цього не сталося, то ТЦК надсилає йому листа з вимогою.

Якщо протягом 10 днів громадянин не прийшов до центру комплектування, військкомат може звернутися до суду, щоб обмежити права громадянина.

Суд розглядає справу та у разі погодження з вимогами військкомату, рішення передадуть до виконавчої служби, яка внесе зміни до баз даних. Під час чергової зупинки водія поліцією вони можуть перевірити дані громадянина у базі, де й буде вилучено документ.

У Міноборони повідомляють, що для того, щоб громадянину повернули його посвідчення водія, потрібно з’явитися в ТЦК для оновлення облікових даних.

У ТЦК дадуть відповідний документ, який йому слід зарахувати до виконавчої служби для закриття справи та повернення прав.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що під час перереєстрації авто і отримання водійських прав планують перевіряти дані про місце проживання і відцифрований образ обличчя.

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