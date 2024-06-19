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У Києві втричі зменшено кількість будинків, які не відключають під час графіків

07:36, 19 червня 2024
У столиці провели технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків.
У Києві втричі зменшено кількість будинків, які не відключають під час графіків
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У Києві кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі. Тепер таких будинків у столиці лише 4% від загальної кількості. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Зазначається що була проведена технічна роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створено нові схеми постачання світла для житлових будинків.

«Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян» - заявили у ДТЕК.

Там також додають, що на початку застосування графіків відключень, багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися.

У жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості, а тепер таких будинків лише 510, або ж 4%.

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