10500 гривень за довідки про медогляд: на Тернопільщині підозрюють директора диспансеру

До директора медзакладу звернувся тренер спортивної школи з проханням отримати довідки для 21 спортсмена зі статусом ВПО для допуску до змагань.

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На Тернопільщині директора диспансеру підозрюють в отриманні 10 500 грн за довідки про медичний огляд. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, до посадовця звернувся тренер комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з іншого міста з проханням отримати медичні довідки для 21 спортсмена зі статусом ВПО для допуску до змагань.

Директор диспансеру пообіцяв виготовити такі документи лише за умови оплати його «послуг» у розмірі 10 500 грн, при цьому жодного огляду учасників змагань лікарі не проводили, вказали у прокуратурі.

Розуміючи неправомірність дій директора медзакладу, тренер написав заяву до правоохоронців. Вони задокументували факт одержання посадовцем спочатку 3000 грн, а далі – 7500 грн неправомірної вигоди й затримали в порядку ст. 208 КПК України.

«Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру директору медичного закладу в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1 ст. 368 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування.

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