Як уникнути штрафу за порушення вимог щодо реклами про вакансії: перелік заборон для роботодавців

У разі порушення вимог рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

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Роботодавцям, які підбирають працівників, слід уважно підійти до змісту й вимог в оголошенні про вакансії. Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці навело рекомендації щодо публікації реклами послуг із працевлаштування.

Зокрема, забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками:

раси;

кольору шкіри;

віку;

статі;

стану здоров’я;

інвалідності;

підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД;

сексуальної орієнтації;

політичних, релігійних та інших переконань;

членства у профпілках або інших громадських об’єднаннях;

етнічного та соціального походження;

сімейного та майнового стану;

місця проживання;

мовними;

іншими, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

У разі порушення зазначених вимог рекламодавець сплачує до держбюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.

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