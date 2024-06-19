Як уникнути штрафу за порушення вимог щодо реклами про вакансії: перелік заборон для роботодавців

Роботодавцям, які підбирають працівників, слід уважно підійти до змісту й вимог в оголошенні про вакансії. Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці навело рекомендації щодо публікації реклами послуг із працевлаштування.
Зокрема, забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками:
У разі порушення зазначених вимог рекламодавець сплачує до держбюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.
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