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Як уникнути штрафу за порушення вимог щодо реклами про вакансії: перелік заборон для роботодавців

07:00, 19 червня 2024
У разі порушення вимог рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.
Як уникнути штрафу за порушення вимог щодо реклами про вакансії: перелік заборон для роботодавців
Фото з відкритих джерел
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Роботодавцям, які підбирають працівників, слід уважно підійти до змісту й вимог в оголошенні про вакансії. Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці навело рекомендації щодо публікації реклами послуг із працевлаштування.

Зокрема, забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками:

  • раси;
  • кольору шкіри;
  • віку;
  • статі;
  • стану здоров’я;
  • інвалідності;
  • підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД;
  • сексуальної орієнтації;
  • політичних, релігійних та інших переконань;
  • членства у профпілках або інших громадських об’єднаннях;
  • етнічного та соціального походження;
  • сімейного та майнового стану;
  • місця проживання;
  • мовними;
  • іншими, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

У разі порушення зазначених вимог рекламодавець сплачує до держбюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.

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