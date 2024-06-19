Проїхався смугою громадського транспорту – отримав постанову: у Києві покарали водія Porsche, відео

У столиці притягнули до відповідальності чергового порушника ПДР.

У Києві на бульварі Лесі Українки покарали водія автомобіля Porsche, який проїхався смугою громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП та наголосили йому на дотриманні ПДР у майбутньому.

У поліції нагадали, що за це порушення згідно із ч. 3 ст. 122 КУпАП передбачений штраф — 680 грн.

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