Проехался полосой общественного транспорта – получил постановление: в Киеве наказали водителя Porsche, видео

В столице привлекли к ответственности очередного нарушителя ПДД.

В Киеве на бульваре Леси Украинки наказали водителя автомобиля Porsche, проехавшегося полосой общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили нарушителя и вынесли на него постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение полосой общественного транспорта) КУоАП.

В полиции напомнили, что за это нарушение согласно ч. 3 ст. 122 КУоАП предусмотрен штраф - 680 грн.

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