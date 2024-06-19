Как избежать штрафа за нарушение требований по рекламе о вакансиях: перечень запретов для работодателей

Работодателям, подбирающим работников, следует внимательно подойти к содержанию и требованиям в объявлении о вакансиях. Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду привело рекомендации по публикации рекламы услуг по трудоустройству.
В частности, запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) выдвигать требования по признакам:
При нарушении указанных требований рекламодатель уплачивает в госбюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения.
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