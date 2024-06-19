Практика судов
  1. В Украине

Как избежать штрафа за нарушение требований по рекламе о вакансиях: перечень запретов для работодателей

07:00, 19 июня 2024
При нарушении требований рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы.
Как избежать штрафа за нарушение требований по рекламе о вакансиях: перечень запретов для работодателей
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Работодателям, подбирающим работников, следует внимательно подойти к содержанию и требованиям в объявлении о вакансиях. Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду привело рекомендации по публикации рекламы услуг по трудоустройству.

В частности, запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) выдвигать требования по признакам:

  • расы;
  • цвета кожи;
  • возраста;
  • пола;
  • состояния здоровья;
  • инвалидности;
  • подозрения или наличия заболевания ВИЧ/СПИДом;
  • сексуальной ориентации;
  • политических, религиозных и других убеждений;
  • членства в профсоюзах или других общественных объединениях;
  • этнического и социального происхождения;
  • семейного и имущественного положения;
  • места жительства;
  • языковыми;
  • иными, не связанными с характером работы или условиями ее выполнения.

При нарушении указанных требований рекламодатель уплачивает в госбюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нам нужна законодательная база для реформирования адвокатуры – глава ВСП Григорий Усик

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик считает, что адвокатура остается нереформированной.

Правительство внесло изменения в постановление о бронировании военнообязанных

В частности, предусмотрена возможность аннулирования предоставленной отсрочки военнообязанным работникам оператора противоминной деятельности, в случае невыполнения ими в течение 6 месяцев работ.

Лицо, вручающее повестку, обязано будет предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение – Кабмин утвердил форму

Кабмин утвердил форму служебного удостоверения лица, уполномоченного вручать повестки.

Законопроект о демобилизации может быть представлен до октября 2024 года – Комитет провел совещание с Генштабом

Чиновники Генштаба отметили, что наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности, которые позволят ввести механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе рассматривать возможность демобилизации.

Нам нужно решение об уменьшении возраста для участия в боевых действиях, если мы говорим о продолжении борьбы за собственное существование – народный депутат Роман Лозинский

Народный депутат Роман Лозинский не исключает, что призывной возраст могут уменьшить еще раз, если продлится полномасштабная война.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України