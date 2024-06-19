10500 гривен за справки о медосмотре: в Тернопольской области подозревают директора диспансера

К директору медучреждения обратился тренер спортивной школы с просьбой получить справки для 21 спортсмена со статусом ВПЛ для допуска к соревнованиям.

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В Тернопольской области директора диспансера подозревают в получении 10 500 грн за справки о медицинском осмотре. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, к должностному лицу обратился тренер комплексной детско-юношеской спортивной школы из другого города с просьбой получить медицинские справки для 21 спортсмена со статусом ВПЛ для допуска к соревнованиям.

Директор диспансера пообещал изготовить такие документы только при оплате его «услуг» в размере 10 500 грн, при этом никакого осмотра участников соревнований врачи не проводили, указали в прокуратуре.

Понимая неправомерность действий директора медучреждения, тренер написал заявление в милицию. Они задокументировали факт получения должностным лицом сначала 3000 грн, а дальше – 7500 грн неправомерной выгоды и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Под процессуальным руководством прокуроров Тернопольской областной прокуратуры сообщили о подозрении директору медицинского учреждения в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах третьего лица действий с использованием предоставленного ему служебного положения (ч. 1 ст. 368 УК Украины)», — говорится в сообщении.

В настоящее время идет расследование.

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