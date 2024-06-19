Практика судов
  1. В Украине

В Киеве втрое уменьшено количество домов, которые не отключают во время графиков

07:36, 19 июня 2024
В столице провели техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и создали новые схемы снабжения светом для жилых домов.
В Киеве втрое уменьшено количество домов, которые не отключают во время графиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве количество многоэтажек, которые не отключаются от сети во время действия графиков, уменьшилось втрое. Теперь таких домов в столице всего 4% от общего количества. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Отмечается, что была проведена техническая работа по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и созданы новые схемы поставки света для жилых домов.

«Это обеспечивает справедливые и равные условия электроснабжения для всех киевлян», - заявили в ДТЭК.

Там также добавляют, что в начале применения графиков отключений, находившиеся на одних линиях с больницами и другими критическими объектами многоэтажки не отключались.

В октябре 2022 года таких домов было 1497 или 12% от общего количества, а теперь таких домов только 510 или 4%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин назначил Олега Немчинова главой Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан

Главой консультативно-совещательного органа Кабмина, который будет заниматься вопросами организации призыва военнообязанных, назначен министр Кабмина Олег Немчинов.

Конкурс на 25 должностей судей ВАКС и АП ВАКС: 161 кандидат получил допуск

Судьи Высшего антикоррупционного суда будут бороться за должности судей АП ВАКС между собой, а на места судей ВАКС претендуют их помощники.

В Офисе Президента готовятся к реформе юридического образования

Ирина Мудрая отметила, что в Комитете Верховной Рады по вопросам образования уже подготовлен ряд предложений к концепции законопроекта о реформировании юридического образования.

Кабмин распространил на гражданских жен погибших военных право на получение одноразового денежного пособия

Правительство закрепило право на получение одноразового денежного пособия для женщин, проживавших с военнослужащим, военнообязанным или резервистом, призванными на сборы или для прохождения службы в военном резерве, без регистрации брака.

Кабмин решил потратить средства на еще один реестр сертификатов авто, хотя сертификация отменяется в рамках евроинтеграции

Несмотря на то, что в скором времени сертификация авто будет отменена, правительство решило, что нужно запустить еще один реестр – откуда брать на это средства.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України