В Киеве втрое уменьшено количество домов, которые не отключают во время графиков

В столице провели техническую работу по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и создали новые схемы снабжения светом для жилых домов.

В Киеве количество многоэтажек, которые не отключаются от сети во время действия графиков, уменьшилось втрое. Теперь таких домов в столице всего 4% от общего количества. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

Отмечается, что была проведена техническая работа по оптимизации схемы питания критической инфраструктуры и созданы новые схемы поставки света для жилых домов.

«Это обеспечивает справедливые и равные условия электроснабжения для всех киевлян», - заявили в ДТЭК.

Там также добавляют, что в начале применения графиков отключений, находившиеся на одних линиях с больницами и другими критическими объектами многоэтажки не отключались.

В октябре 2022 года таких домов было 1497 или 12% от общего количества, а теперь таких домов только 510 или 4%.

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