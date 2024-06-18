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Как вернуть водительское удостоверение, если его изъяли из-за уклонения от призыва

18:01, 18 июня 2024
Чтобы вернуть водительское удостоверение, которое изъяли по обращению ТЦК из-за уклонения от призыва, нужно явиться в ТЦК для обновления данных.
Как вернуть водительское удостоверение, если его изъяли из-за уклонения от призыва
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В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который предусматривает определенные ограничения за уклонение от призыва. Поэтому многих мужчин интересует вопрос восстановления своего водительского удостоверения, если его забрали в результате уклонения от мобилизации. Об этом рассказывает wheel.news.

В случае нарушения военного учета гражданином Территориальный центр комплектования уведомляет об этом полицию. Полиция должна найти и задержать нарушителя, чтобы доставить его в ТЦК. Если этого не произошло, то ТЦК посылает ему письмо с требованием.

Если в течение десяти дней гражданин не пришел в центр комплектования, военкомат может обратиться в суд, чтобы ограничить права гражданина.

Суд рассматривает дело и в случае согласования с требованиями военкомата, решение передадут в исполнительную службу, которая внесет изменения в базы данных. Во время очередной остановки водителя полицией они могут проверить данные гражданина в базе, где будет изъят документ.

В Минобороны сообщают, что для того, чтобы гражданину вернули его водительское удостоверение, нужно явиться в ТЦК для обновления учетных данных.

В ТЦК дадут соответствующий документ, который ему следует отнести в исполнительную службу для закрытия дела и возвращения прав.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что во время перерегистрации авто и получения водительских прав планируют проверять данные о месте жительства и отцифрованный образ лица.

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