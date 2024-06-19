На Вінниччині затримали ухилянта, який заскочив у вантажний потяг, щоб потрапити до Молдови

Чоловік хотів незаконно потрапити до Молдови на вантажному потягу.

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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що на Вінниччині затримали чоловіка, який хотів незаконно потрапити до Молдови вантажним потягом.

Зазначається, що 44-річного чоловіка затримали в пункті пропуску для залізничного сполучення «Могилів-Подільський».

«Мешканець Кіровоградської області непомітно пробрався до вантажного потяга та заскочив у пустий вагон. Однак прикордонники його виявили та зсадили», - повідомили прикордонники.

За вчинення адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», «пасажиру» доведеться відповідати у суді.

Раніше в ДПСУ заявляли, що українські чоловіки все зухваліше «штурмують» кордон.

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