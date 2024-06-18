Киевский политехнический институт избрал Анатолия Мельниченко новым ректором

Вместо Михаила Згуровского университет возглавит проректор Анатолий Мельниченко.

В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) избрали нового ректора. Им стал Анатолий Мельниченко – проректор по учебной работе, кандидат философских наук, профессор. Об этом сообщает пресс-служба КПИ им. Игоря Сикорского.

Предыдущий ректор, Михаил Згуровский, занимал этот пост с 1992 года.

Кандидатами на главную должность по результатам первого тура были проректор по учебной работе КПИ Анатолий Мельниченко и проректор по научно-педагогической работе КПИ Алексей Жученко. В общей сложности на кресло ректора вуза претендовали пять человек.

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