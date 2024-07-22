У Києві з мосту Патона полився «водоспад», відео

У Києві 22 липня прорвало трубу на мосту Патона. Відповідні відео поширюють в мережі. Це сталося після сильної зливи.
На опублікованих кадрах можна побачити, що зі столичного мосту, яким щодня пересуваються тисячі громадян, пустився водоспад. Ймовірно, прорвало водогін.
У цей момент там також перебували автомобілі.
Влада столиці поки не коментувала інцидент.
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