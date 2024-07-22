У Києві з мосту Патона полився «водоспад», відео

Це сталося після сильної зливи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві 22 липня прорвало трубу на мосту Патона. Відповідні відео поширюють в мережі. Це сталося після сильної зливи.

На опублікованих кадрах можна побачити, що зі столичного мосту, яким щодня пересуваються тисячі громадян, пустився водоспад. Ймовірно, прорвало водогін.

У цей момент там також перебували автомобілі.

Влада столиці поки не коментувала інцидент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.