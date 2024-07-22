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Ірина Фаріон загинула за українську позицію, — Кирило Буданов

20:12, 22 липня 2024
За словами очільника ГУР, вбивство громадської діячки доводить, що ворог у будь-який спосіб намагається роз'єднати українців.
Ірина Фаріон загинула за українську позицію, — Кирило Буданов
Фото: УП
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Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Ірина Фаріон загинула за українську позицію.

За його словами, вбивство Фаріон - це виклик для всього українського суспільства, а також злочин проти основоположних прав та свобод українців.

«Ця трагедія ще раз продемонструвала: ворог прагне використовувати будь-які інструменти, щоб роз'єднати нашу націю. Отже, ми не маємо права забувати, що, незважаючи на наші відмінності у політичних позиціях, право на думку, право відстоювати свої переконання – священне», - додав начальник ГУР.

Буданов зазначив, що право на думку - фундамент для свободи, тому кожен, хто на нього зазіхає, має бути покараний.

«Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини та продовжуємо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави», - уточнив він.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Давид Арахамія заявив, що вбивство Ірини Фаріон є наслідком російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський після вбивства Ірини Фаріон заявив, що досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в росію.

Також відомо, що поліція оголосила у розшук можливого вбивцю Ірини Фаріон.

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