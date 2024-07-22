Ирина Фарион погибла за украинскую позицию, — Кирилл Буданов

По словам главы ГУР, убийство общественного деятеля доказывает, что враг всячески пытается разъединить украинцев.

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Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Ирина Фарион погибла за украинскую позицию.

По его словам, убийство Фарион – это вызов для всего украинского общества, а также преступление против основополагающих прав и свобод украинцев.

Эта трагедия еще раз продемонстрировала: враг стремится использовать любые инструменты, чтобы разъединить нашу нацию. Следовательно, мы не имеем права забывать, что, несмотря на наши отличия в политических позициях, право на мысль, право отстаивать свои убеждения – священно», - добавил начальник ГУР.

Буданов отметил, что право на мысль - фундамент для свободы, поэтому каждый посягающий на него должен быть наказан.

«Ирина Фарион погибла за украинскую позицию. Мы не имеем права терпеть подобные преступления и продолжаем защищать Украину как на фронте, так и внутри нашего государства», – уточнил он.

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Давид Арахамия заявил, что убийство Ирины Фарион является следствием российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский после убийства Ирины Фарион заявил, что исследуются все версии, включая ту, что ведет в россию.

Также известно, что полиция объявила в розыск возможного убийцу Ирины Фарион.

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