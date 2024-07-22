Украина готовит еще четыре новых договора безопасности с партнерами, — Владимир Зеленский

После их подписания у Украины будет почти 30 таких соглашений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит еще четыре новых соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с партнерами.

«Наша команда готовит еще четыре новых договора безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы приступим к переговорам и достаточно оперативно подготовим документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие», – отметил Глава государства.

Всего после подписания этих договоров, Украина будет уже почти 30 таких соглашений.

В то же время, Президент не назвал страны, с которыми будут заключены соглашения о безопасности.

«Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны – и не только страны НАТО», – отметил Зеленский.

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