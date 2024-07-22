В Минздраве напомнили, какие ядовитые змеи живут в Украине и как поступать при укусе

Есть несколько видов змей, которые считаются небезопасными.

Летом начинается сезон активности змей в Украине. На территории нашей страны обитают несколько видов ядовитых змей. Их укусы представляют серьезную угрозу здоровью и кое-где жизни. Так что каждому украинцу необходимо знать, как себя защитить и что делать, если укус уже произошел.

Как сообщает Министерство здравоохранения, среди ядовитых змей, проживающих в Украине:

гадюка обыкновенная – Карпаты, Полесье, лесостепь, у полян, болот, берегов водоемов, лугов;

гадюка степная – степи и лесостепи Украины, Левобережья, склоны Крымских гор;

гадюка Никольского – лесостепная зона северной части Одесской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областей, север Донецкой области, юг Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской областей.

«Гадюк можно распознать по зигзагообразному узору на спине. Они в основном небольшие, с вертикальной формой зрачков», - указали в ведомстве.

Если же вы планируете посетить местность, где могут быть змеи – важно одеть подходящую для этого одежду:

высокие ботинки;

длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки.

Если укусила ядовитая змея – как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую больницу или медицинский пункт. Если вы находитесь в отдаленной местности, окажите первую медицинскую помощь:

разместите потерпевшего в удобном положении, ограничьте его движения;

освободите место укуса от обуви, одежды или украшений;

при транспортировке фиксируйте конечность в приподнятом положении;

обработайте место укуса антисептиком и наложите слабо сжимающую повязку;

можно дать потерпевшему 1-2 таблетки против аллергии.

Если укусила гадюка, не делайте следующее:

не высасывайте яд – это может привести к аллергической реакции и отеку верхних дыхательных путей;

не накладывайте жгут – это может вызвать некроз тканей и гангрену;

не прижигайте рану – это не поможет нейтрализовать яд, а лишь усугубит ситуацию;

не давайте алкоголь – он может ускорить кровообращение и распространить яд.

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