В Минздраве напомнили, какие ядовитые змеи живут в Украине и как поступать при укусе

21:30, 22 июля 2024
Есть несколько видов змей, которые считаются небезопасными.
Летом начинается сезон активности змей в Украине. На территории нашей страны обитают несколько видов ядовитых змей. Их укусы представляют серьезную угрозу здоровью и кое-где жизни. Так что каждому украинцу необходимо знать, как себя защитить и что делать, если укус уже произошел.
Как сообщает Министерство здравоохранения, среди ядовитых змей, проживающих в Украине:
- гадюка обыкновенная – Карпаты, Полесье, лесостепь, у полян, болот, берегов водоемов, лугов;
- гадюка степная – степи и лесостепи Украины, Левобережья, склоны Крымских гор;
- гадюка Никольского – лесостепная зона северной части Одесской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областей, север Донецкой области, юг Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской областей.
«Гадюк можно распознать по зигзагообразному узору на спине. Они в основном небольшие, с вертикальной формой зрачков», - указали в ведомстве.
Если же вы планируете посетить местность, где могут быть змеи – важно одеть подходящую для этого одежду:
- высокие ботинки;
- длинные брюки из плотной ткани, заправленные в ботинки.
Если укусила ядовитая змея – как можно быстрее доставьте пострадавшего в ближайшую больницу или медицинский пункт. Если вы находитесь в отдаленной местности, окажите первую медицинскую помощь:
- разместите потерпевшего в удобном положении, ограничьте его движения;
- освободите место укуса от обуви, одежды или украшений;
- при транспортировке фиксируйте конечность в приподнятом положении;
- обработайте место укуса антисептиком и наложите слабо сжимающую повязку;
- можно дать потерпевшему 1-2 таблетки против аллергии.
Если укусила гадюка, не делайте следующее:
- не высасывайте яд – это может привести к аллергической реакции и отеку верхних дыхательных путей;
- не накладывайте жгут – это может вызвать некроз тканей и гангрену;
- не прижигайте рану – это не поможет нейтрализовать яд, а лишь усугубит ситуацию;
- не давайте алкоголь – он может ускорить кровообращение и распространить яд.
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