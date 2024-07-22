В гостинице офицер застрелил 25-летнего пограничника.

Военному, который в Тернополе застрелил пограничника из-за ревности, сообщили о подозрении. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

«При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона поставлено в известность о подозрении 36-летнему военнослужащему воинской части по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, офицер узнал о возможных близких отношениях жены с военнослужащим пограничной службы и приехал к нему в одну из гостиниц Тернополя.

Во время конфликта, возникшего из-за ревности, подозреваемый достал из кобуры пистолет и произвел семь выстрелов у 25-летнего пограничника, от которых тот погиб.

В это время супруга подозреваемого находилась дома с детьми.

После инцидента военный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

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