У готелі офіцер застрелив 25-річного прикордонника.

Військовому, який у Тернополі застрелив прикордонника через ревнощі, повідомили про підозру. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

«За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 36-річному військовослужбовцю військової частини за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини із військовослужбовцем прикордонної служби та приїхав до нього у один із готелів Тернополя.

Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув.

У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.

Після інциденту військового затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.