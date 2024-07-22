Україна готує ще чотири нові безпекові угоди із партнерами, — Володимир Зеленський

Після їх підписання Україна матиме майже 30 таких угод.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує ще чотири нові угоди про співпрацю у сфері безпеки з партнерами.

«Наша команда готує ще чотири нові безпекові договори для України. Уже найближчим часом ми розпочнемо переговори і досить оперативно підготуємо документи до підписання. Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія», - зазначив Глава держави.

Загалом після підписання цих договорів Україна матиме вже майже 30 таких угод.

Водночас Президент не назвав країни, з якими буде укладено угоди про безпеку.

«Ми ставили собі завдання, щоб це були різні країни - і не тільки країни НАТО», - зазначив Зеленський.

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