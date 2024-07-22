Сховав обличчя під медичною маскою та погрожував продавчині ножем: у Харкові суд покарав рецидивіста

Зловмисник перестрибнув через прилавок, дістав з кишені куртки ніж та почав погрожувати продавчині.

Суд Харкова виніс вирок чоловіку, який погрожував продавчині ножем та пограбував магазин. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Так, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 35-річного неодноразово судимого чоловіка у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Йому призначено покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що 17 травня 2024 року фігурант зайшов до магазину по вул. Шевченка у Харкові, заздалегідь вдягнувши медичну маску, щоб його не змогли розпізнати. Він почав вимагати від продавчині віддати всі гроші з каси. Жінка відмовилась.

Зловмисник перестрибнув через прилавок, дістав з кишені куртки ніж та почав погрожувати продавчині. Надалі він забрав гроші з каси та втік.

Завдяки скоординованим діям правоохоронців фігуранта було викрито.

На вирок він очікував, перебуваючи під вартою. У судовому засіданні харківʼянин повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок у справі № 953/5899/24 винесено Київським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

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